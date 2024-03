Un uomo di 46 ed uomo di 62 anni feriti e trasferiti nei pronto soccorso di Aprilia e Latina in codice giallo e verde, e due mezzi di cui uno ribaltato nel canale che corre lungo la carreggiata. È il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata lungo via Carano tra Aprilia e Campoverde. Sul posto oltre al 118 anche le agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e deviato il traffico su una corsia per permettere oltre ai soccorsi, anche il recupero delle due vetture