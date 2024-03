«Esprimo i miei più sinceri complimenti agli eletti della lista di Forza Italia alle elezioni provinciali di Latina della scorsa domenica - dichiara l'on. Salvatore De Meo, eurodeputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo. Un risultato, senza alcun dubbio, significativo che conferma il consolidamento del partito nella nostra provincia, ma anche la competenza e le capacità dei nostri amministratori, fautori di una proposta politica che fa dell'ascolto dei territori lo strumento più importante.

Credo fermamente che i quattro consiglieri eletti, Barbara Cerilli, Gianluca Taddeo, Vincenzo Mattei e Luca Gallinaro, contribuiranno in modo fattivo allo sviluppo e al benessere della nostra provincia, lavorando con concretezza e impegno per il progresso delle nostre comunità locali. In questa direzione – conclude l'on. De Meo - sarà utile e indispensabile il supporto di tutte le istituzioni e gli amministratori di Forza Italia che, come spesso accadde, si contraddistinguono per fare rete con operosità e concretezza, dimostrando volontà, passione e conoscenza della macchina amministrativa».