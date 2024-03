Il vice portavoce regionale di Fratelli d'Italia, Enrico Tiero, vede il bicchiere mezzo vuoto e non nasconde una certa delusione per il risultato delle Elezioni provinciali del 10 marzo. Analizzando il voto il consigliere regionale mostra soddisfazione per l'elezione di quattro consiglieri ma pone anche alcune riflessione critiche sui voti che sono mancati soprattutto in alcuni grandi Comuni. "Il dato delle elezioni provinciali di domenica mi impone di fare alcune riflessioni. Innanzitutto rivolgo le mie più sincere congratulazioni per l'elezione ai neo consiglieri Renzo Scalco, Luigi Vocella, Pierluigi Torelli e Luca Caringi. Come ringrazio tutti i candidati. Colgo l'occasione per ringraziare anche i 139 consiglieri comunali e sindaci che hanno votato per la nostra lista. FdI è stato il partito più votato, con il 31,73% dei consensi. Detto ciò - afferma Tiero - credo sia necessario fare una disamina più approfondita di questo risultato. A mio parere si sarebbe potuto fare molto di più e mi rivolgo ai miei colleghi consigliere ed assessore regionale. Se solo avessero lavorato per far votare anche i candidati delle città principali, in modo da provare a rosicchiare voti (ai nostri avversari) su quei territori anche solo per una questione di campanilismo. Noi al contrario abbiamo voluto privilegiare questa strada. I tre candidati indicati dal sottoscritto hanno ottenuto consensi. Ritengo davvero inconcepibile che vi siano stati altri candidati di FdI dei centri principali privi di voti personali. Basta vedere l'esempio di Cisterna di Latina e Pontinia. Anche questa tornata elettorale forse ha messo in evidenza che c'è chi ha preferito pensare più a coltivare il proprio orticello, piuttosto che al bene della lista. Sono dell'avviso che Bisogna sempre evidenziare ciò che non va (per migliorarci nel futuro) e non dire sempre che tutto va bene. Ci tengo a sottolineare che noi siamo riusciti a contribuire in modo determinante alla crescita di FdI, portando in dote l'11% di voti ponderati. Mentre un consigliere regionale ed un assessore, insieme, hanno portato consensi per il 5,2% di voti ponderati. Alla luce di questi numeri ritengo che all'interno del partito qualche riflessione vada fatta. Intendo infine ringraziare gli amici Matteo Grammatico e Caterina Merenna per la buona affermazione che hanno avuto, ottenendo quasi il 3,4 di voti ponderati il primo e quasi il 3 la seconda, come voglio ringraziare tutti i candidati. Ed inoltre voglio ringraziare i 58 consiglieri comunali e sindaci che hanno espresso il loro voto sentendosi parte attiva di un progetto".