"Mancate risorse per l'autostrada Roma Latina? Sinistra Italiana Lazio si dissocia e prende le distanze da quanti, siano essi partiti di governo o imprenditori, chiedono risorse pubbliche per un'opera inutile. La situazione reale è totalmente rovesciata dai mezzi di comunicazione e dalla propaganda istituzionale che nascondono 25 anni di lotte da parte dei comitati nei territori e da svariate associazioni contro questa devastazione ambientale- questa la posizione di Stefano Caroselli, Responsabile Infrastrutture e trasporti della Segreteria di Sinistra Italiana Lazio - Noi, ieri con la giunta Zingaretti ed oggi con la giunta Rocca, riteniamo sbagliata l'intera realizzazione dell'autostrada Roma Latina. Il suo devastante impatto ambientale compromette gli ecosistemi di aree protette, riserve naturali e zone agricole di pregio, ed è agli antipodi delle più basilari norme di salvaguardia sancite dalle regole europee a protezione del territorio e della salute pubblica. L'aumento del traffico veicolare aumenterà i già critici livelli di inquinamento. Le colture di aziende agricole e allevamenti subiranno ripercussioni negative sulla produttività e sull'occupazione. Il pendolarismo su auto aumenterà a danno della mobilità sostenibile senza alcun miglioramento della qualità dei tempi di vita perché l'infrastruttura diventerà un collo di bottiglia all'altezza di Tor de' Cenci. Queste criticità assai note, vengono negate per riempire le tasche della speculazione edilizia e dei futuri soggetti privati che subentreranno in gestione in cambio di profitti da pedaggi. Come se non bastasse, l'opera è attenzionata da indagini per corruzione tra politica ed affari, che nulla hanno a che vedere con la "pubblica utilità".