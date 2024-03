Esaminati le condizioni di eleggibilità dei neoconsiglieri provinciali, nella seduta del consiglio odierno, svoltasi nella Sala Cambellotti del Palazzo della Provincia di Latina, presieduto dal Presidente Gerardo Stefanelli, sono stati convalidati, all'unanimità, gli eletti ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. 267/2000, dopo le elezioni tenutesi il 10 marzo scorso. Inaugurato anche il sistema di registrazione e di gestione digitale delle sedute consiliari e delle votazioni.

Ecco i 12 consiglieri provinciali eletti, componenti del nuovo consiglio provinciale, presieduto dal Presidente Stefanelli.

Per il Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia: Renzo Scalco (Latina), Luigi Vocella (Fondi), Pierluigi Torelli (Sermoneta), Luca Caringi (Terracina).

Per il Gruppo consiliare di Forza Italia: Vincenzo Mattei (Fondi), Barbara Cerilli (Terracina, unica rappresentante femminile), Luca Gallinaro (Gaeta) e Gianluca Taddeo (Formia).

Per il Gruppo consiliare Prima la Provincia di Latina (Lega-Udc): Nicola Riccardelli (Formia).

Per il Gruppo consiliare Partito Democratico: Renio Monti (Cisterna) e Luca Magliozzi (Formia).

Per il Gruppo consiliare Civiche Pontine: Dario Bellini (Latina).

Il Presidente Stefanelli ha poi omaggiato con dei fiori la consigliera provinciale Cerilli, per essere l'unica donna eletta in consiglio provinciale. E dopo aver salutato e augurato ai neoconsiglieri buon lavoro per questa nuova legislatura, ha ricordato il lavoro e i risultati ottenuti nei due anni di legislatura appena trascorsi, dagli interventi sull'edilizia scolastica, alla viabilità, all'ambiente e alle nuove assunzioni fatte dall'ente di Via Costa.

Nei prossimi giorni il Presidente Stefanelli, ha annunciato la nomina del suo vice presidente e la costituzione delle commissioni consiliari e le relative presidenze.