Vincenzo Mattei, già Capogruppo di Forza Italia Città di Fondi, è stato designato dai Consiglieri di Forza Italia eletti in Provincia lo scorso 10 marzo per continuare a ricoprire il ruolo di Capogruppo in continuità con la passata consiliatura provinciale.

"L'esperienza maturata negli anni e il buon lavoro svolto fino ad oggi ci hanno portato a scegliere il Consigliere Vincenzo Mattei alla guida del gruppo consiliare, sicuri che saprà svolgere al meglio l'importante compito di aggregazione e rapporti istituzionali e collaborativi necessari per il buon andamento della macchina amministrativa, tra la Presidenza Stefanelli, il nostro gruppo ed il Consiglio Provinciale. Al nostro Capogruppo Mattei – aggiungono i Consiglieri Gianluca Taddeo, Barbara Cerilli e Luca Gallinaro – vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro".

"Ringrazio i colleghi per la scelta – Dichiara Mattei – sono lusingato e sento una grande responsabilità alla guida del Gruppo Consiliare di Forza Italia, una bellissima squadra composta da amministratori capaci e determinati. Approfitto anche per formulare i migliori auguri di buon lavoro a tutti i colleghi, e ringraziare i Consiglieri che nel precedente mandato con prezioso lavoro hanno contribuito a dare risposte alle nostre comunità. Il ruolo della Provincia è fondamentale nell'ottica di una sempre più necessaria sinergia tra Enti, collaborazione e condivisione siano alla base di rapporti solidi che consentano agli Enti Locali di dare e garantire risposte concrete ai Cittadini e Territori"