Nella mattinata odierna a Prossedi , i Carabinieri della locale Stazione, insieme al personale dell'Arma di Maenza, hanno arrestato un 58enne, residente a Ceccano in provincia di Frosinone, per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, mentre si trovava all'interno dell'attività commerciale della compagna, residente a Ceccano, ha danneggiato vari oggetti nel negozio e successivamente ha aggredito la donna, spingendola e strattonandola.

Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto presso l'abitazione del fratello in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Questo episodio mette in luce l'importanza di contrastare fermamente la violenza domestica e garantire la protezione delle vittime. La pronta azione delle forze dell'ordine dimostra l'impegno nel contrastare tali reati e nel portare i responsabili di comportamenti violenti di fronte alla giustizia.