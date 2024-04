«Un'aggressione verbale con tanto di minacce in pubblica assise e una serie di lettere di denuncia recapitate ai Carabinieri ma che vengono disconosciute però dai mittenti, sono solo gli ultimi di una serie episodi che hanno reso il clima politico di Bassiano insostenibile».

A denunciare la grave situazione che si è creata, è il Sindaco Giovanbattista Onori che senza mezzi termini sottolinea: «A Bassiano stiamo respirando un clima eccessivamente teso. I toni della discussione e contrapposizione politica vanno, ormai da troppo tempo, oltre la normale e sana dialettica. Durante l'ultimo Consiglio comunale, in qualità di Sindaco, sono stato aggredito verbalmente e minacciato in maniera violenta da un ex impiegato comunale, per anni uomo di fiducia dell'ex Sindaco. L'aggressione è stata così impetuosa che dopo la conclusione dell'assise, sia il sottoscritto che il Presidente del Consiglio Jerry Cantali, siamo stati convocati presso la Stazione dei Carabinieri per deporre sull'accaduto. Il fatto che una persona, in una pubblica assise, di fronte a 40 persone, non abbia nessuna remora ad aggredire verbalmente e a minacciare il Sindaco, peraltro alla presenza delle Forze dell'Ordine, costituisce la dimostrazione lampante che la misura è abbondantemente superata. Un atto talmente violento e preoccupante che diventa difficile anche continuare ad amministrare con la necessaria serenità».

Onori ripercorre l'escalation di tensione iniziata con la vittoria alle scorse elezioni: «Dopo aver vinto le elezioni dello scorso mese di maggio, da quanto ci siamo insediati sembra che alcuni sostenitori della parte politica opposta alla nostra, non abbiano metabolizzato il risultato delle urne. Non voglio certo pensare che siano gli stessi esponenti politici a noi opponenti a caldeggiare questo clima ma, pur dovendo escludere ciò, assistiamo da mesi ad episodi che nulla hanno a che fare con la democrazia ed il confronto politico. Il clima di odio presente in paese è surreale e gli episodi che si stanno susseguendo sono gravi. Ci sono stati episodi di danneggiamento alle auto con pneumatici squarciati. La situazione si è aggravata ulteriormente quando nei mesi scorsi ci siamo caricati la responsabilità di certificare il dissesto finanziario che ha comportato la nomina di un Commissario Liquidatore che sta vagliando tutte le situazioni che hanno disastrato negli anni le casse dell'Ente. Noi vorremmo che la politica si continuasse a fare nei modi e nei luoghi dovuti e pensiamo che attorno a tale auspicio debba formarsi la più ampia convergenza tra tutti i protagonisti del dibattito politico, in particolare ci auguriamo che anche le forze di opposizione condannino fermamente tali episodi e che contribuiscano a rasserenare un clima che appare incompatibile con il normale dibattito politico. Abbiamo la massima fiducia nelle Autorità, alle quali verrà immediatamente segnalato ogni accadimento riconducibile al clima di odio e tensione che ci troviamo a fronteggiare, nella certezza che la comunità di Bassiano, nel suo complesso, saprà dimostrare ancora una volta tutta la sua maturità».