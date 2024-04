Oggi ad Artena l'ex consigliera, capogruppo di minoranza, Silvia Carocci - dimessasi con tutta l'opposizione - si è presentata alla comunità in vista della prossima tornata elettorale presso il point di viale Primo Maggio. Sarà nuovamente lei quindi a correre contro gli altri candidati con l'obiettivo dichiarato di dare vita ad un programma partecipato con al centro le questioni più care ai cittadini. Si comincia con associazioni e famiglie: "Le famiglie di Artena devono sapere che il Comune sarà un luogo aperto che le accoglie e le sostiene, che non le lascia sole. Se c'è una cosa che mi ha insegnato la mia città è che non dobbiamo mai lasciare nessuno indietro".

"Noi ce la metteremo tutta ma il vero cambiamento deve partire dai cittadini. Se siete convinti - come sono convinta io - che possiamo invertire la rotta per una città più accogliente, più solidale, più pulita, più ordinata, più produttiva, più competente, allora, camminate al nostro fianco e riscriviamo la storia di questa città".