In risposta agli articoli recentemente apparsi sulla stampa, i consiglieri del Gruppo Sempre Cisterna desiderano esprimere il loro sostegno e la fiducia nei confronti del sindaco Valentino Mantini. Pur confermando il loro ruolo all'interno della maggioranza, ritengono fondamentale chiarire alcuni punti riguardo alle opinioni espresse nei media.

"I Consiglieri del Gruppo Sempre Cisterna, a seguito del susseguirsi di articoli a mezzo stampa, manifestano supporto e fiducia al sindaco Valentino Mantini, confermando di essere parte integrante di questa maggioranza, ma ritengono doveroso precisare che, non avendo gli stessi un portavoce, gli articoli pubblicati rappresentano libere considerazioni personali non coordinate con il Gruppo e che la disamina politica non possa prescindere dal Gruppo Consiliare.

Non è nostro interesse alimentare discussioni e ragionamenti al di fuori dell'ambito della nostra maggioranza; che esistano normali divergenze è nella natura delle cose, ma confidiamo nelle capacità e nella responsabilità del Sindaco e di tutti, di ripristinare i giusti equilibri.

Considerando il famoso "rimpasto" una consueta revisione di metà mandato, un'analisi e supervisione dell'operato dei delegati, del raggiungimento degli obiettivi descritti dagli indirizzi politici stabiliti dal programma di questa amministrazione, i Consiglieri e l'Assessore della lista Sempre Cisterna rimettono tutte le deleghe al sindaco. Crediamo che l'unica persona a cui possiamo affidare il ruolo di legante di questa maggioranza è l'attuale sindaco Valentino Mantini, una maggioranza che deve ancor di più puntare ad una visione amministrativo-politica equilibrata, che cooperi al meglio per portare a compimento il programma elettorale e i progetti iniziati in questa prima metà di mandato. La nostra comunità, dopo le diverse vicissitudini politico-amministrative delle passate amministrazioni, merita stabilità e impegno da parte della classe politica vigente, un dovere a cui continuiamo ad adempiere.

I consiglieri della lista Sempre Cisterna".