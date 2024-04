Arriva direttamente dall'assessore regionale Elena Palazzo, il plauso al Gruppo Giovani Unindustria e al suo presidente Paolo Di Cecca, per l'iniziativa Eco-Generation che nei giorni scorsi ha portato gli studenti del Marconi prima a Foce Verde, per un'attività di raccolta rifiuti in spiaggia e poi presso la sede Abc, dove insieme al Comune si è tenuta la visita al centro di raccolta.

"È con grande entusiasmo che vi rivolgo il mio saluto in occasione della vostra giornata "Eco - generation Ispirare ed educare alla sostenibilità" dedicata all'importante tema dell'educazione ambientale con la pulizia dell'arenile di Latina. Desidero innanzitutto congratularmi con voi per l'iniziativa e per l'impegno profuso nell'organizzare un evento così significativo per la nostra comunità. La sostenibilità ambientale rappresenta una sfida cruciale dei nostri tempi, e sono fermamente convinta che attraverso l'educazione dei giovani possiamo sperare di raggiungere risultati significativi in questo ambito".

"Investire nelle nuove generazioni, promuovendo la consapevolezza e il rispetto per l'ambiente, è fondamentale per garantire un futuro migliore per tutti, quel futuro auspicato attraverso il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Purtroppo, un sopraggiunto impegno istituzionale mi impedisce di essere con voi, ma vi assicuro che il vostro lavoro e il vostro impegno non sono passati inosservati. Vi auguro una giornata ricca di stimoli e di successi, e sono certa che le vostre iniziative contribuiranno in modo significativo alla sensibilizzazione e alla promozione di comportamenti sostenibili nei nostri territori. Desidero inoltre ringraziare l'azienda ABC per la generosa disponibilità dimostrata nel sostenere l'iniziativa, accompagnando gli studenti e organizzando la visita presso l'ecocentro comunale: è importante conoscere il ciclo dei rifiuti. Comprendere come i rifiuti vengono prodotti, raccolti, riciclati o smaltiti è fondamentale per adottare comportamenti consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente. Un ultimo ringraziamento lo rivolgo all'Amministrazione comunale di Latina, al Sindaco Matilde Celentano, e alla sezione territoriale di Latina di Unindustria, al Presidente Pierpaolo Pontecorvo; la collaborazione tra Istituzioni e settore privato è fondamentale per promuovere una cultura della sostenibilità e per offrire opportunità concrete di apprendimento sul campo. Rinnovo i miei saluti e vi porgo i miei migliori auguri per il successo della giornata, confidando in future occasioni di confronto".