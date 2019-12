Un nuovo bando per promuovere la cultura tra i giovani. Questo lo scopo di "Cultura Investimento Futuro", per il quale il Comune di Pontinia nei giorni scorsi ha pubblicato il relativo avviso.

«Dare maggiori opportunità ai giovani - spiega il consigliere delegato alle Politiche giovanili Matteo Lovato, permettere loro di crescere e formarsi attraverso il confronto con la cultura e l'arte nelle loro diverse espressioni: musica, cinema, teatro, lettura, danza e recitazione. Questo lo scopo del progetto, che guarda ai giovani e anche agli operatori culturali».

Nel concreto, ai giovani che ne faranno richiesta verrà erogato un voucher da 150 euro quale rimborso per acquisto di ticket per spettacoli teatrali, libri, dvd, musica, visite presso i musei, ticket per i concerti, partecipazione a corsi di teatro, danza, musica, canto o arti figurative. I destinatari del progetto devono avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni e le domande dovranno essere inoltrate - tramite documentazione allegata all'avviso sul sito del Comune - entro le ore 12 del 23 dicembre.