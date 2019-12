Sembra funzionare l'idea del Partito democratico di costruire un circolo tematico. Quello sulla sanità, avviato da pochi giorni, ha fatto già registrare un boom di adesioni, come spiega il coordinatore Roberto Masiero. «In pochi giorni sono già molti i professionisti sanitari che hanno aderito alla nuova iniziativa del partito democratico».

Il Circolo Tematico sulla sanità creato presso l'azienda Asl di Latina vuole essere uno spazio per tutti coloro, lavoratori della Asl ma anche semplici cittadini, che vogliono mettere la loro professionalità a servizio del miglioramento del processo sanitario in provincia di Latina. Ma cosa si intende per miglioramento? «L'ampliamento dei processi, già di ottimo livello, ma che possono essere migliorati tenendo conto di punti di vista diversi - spiega Masiero - Il nostro obiettivo è riavvicinare il cittadino al processo politico inteso come dialogo e individuazione dei problemi. Un percorso che deve basarsi sulla ricerca di soluzioni e sul dialogo continuo». In questo senso Masiero assicura che «a breve verranno comunicate le prime iniziative» e nel frattempo incassa i complimenti del partito a livello regionale e provinciale per l'avvio dell'iniziativa.

«Dobbiamo essere forti, dobbiamo cercare di far arrivare ai cittadini un'immagine di coesione e di coerenza», afferma Masiero. In questo senso «uno dei punti principali da sviluppare è mettere in relazione il polo universitario e il personale sanitario attraverso una rete di formazione, per garantire un'adeguata preparazione professionale ai vari lavoratori che si trovano a contatto con i nuovi e innovativi macchinari presenti in dotazione. E' stato recentemente approvato il patto per la salute che introduce nel mondo della sanità la figura dell'infermiere di famiglia, che entra ufficialmente a far parte dei pilastri dell'assistenza territoriale in tutto il paese. Si tratta di una novità di grande respiro che rappresenta una opportunità soprattutto per i cittadini». Anche i vertici della Asl hanno ben accolto il circolo Pd sulla sanità. «Siamo ben lieti che il nostro progetto sia stato positivamente accolto dai vertici apicali dell'Asl di Latina e siamo pronti a diffonderne l'attività all'interno dell'azienda stessa ma anche a favore di tutta la cittadinanza», conclude Masiero. T.O.