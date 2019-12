Non se ne può più di leggere la propaganda della Lega sull'Europa ". Il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli non usa mezzi termini per replicare al deputato europeo della Lega Matteo Adinolfi. Bolla le sue parole come bugie e avverte la Lega: a Latina non passeranno.

"Adinolfi sempre generosamente disponibile ci racconta amenità sull'Europa e su quanto sia importante per gli italiani il lavoro della Lega. Mai sentite tante falsità tutte insieme - afferma Moscardelli -: 1) la Lega non conta nulla in Europa, è ai margini di ogni processo decisionale; 2) quando la Lega era al Governo e poteva contare qualcosa disertava tutti i vertici europei; tentava scioccamente di allearsi con gli altri sovranisti polacchi, ungheresi e austriaci che andavano regolarmente contro l'Italia; ha sparato a zero contro l'Europa e ha spaventato gli investitori tanto che gli interessi per il debito pubblico italiano in un anno sono aumentati per miliardi di euro con danni enormi grazie alle idiozie di Capitan Fracassa; 3) la Lega vorrebbe portarci fuori dall'Europa e dall'Euro distruggendo l'economia e i risparmi degli italiani. La Lega con il suo nazionalismo becero e l'istigazione all'odio tradisce l'Italia che non ha mai amato: per loro siamo sempre i terroni e il loro interesse è il nord. L'Italia da sola e fuori dall'Europa sarebbe travolta: è ciò che vuole la Lega per consegnarci ai russi che hanno investito sui partiti nazionalisti per distruggere l'Europa. 4) ridicola la polemica della Lega sul meccanismo europeo di stabilità da loro negoziato quando erano al governo . Non rappresenta alcun pericolo per l'Italia. Solo una bufala leghista. 5) la Lega ha tradito le giovani generazioni con quota 100: nel Paese con l'età media più alta del mondo loro hanno bruciato miliardi di euro per mandare in pensione prima avendo il 30% della disoccupazione giovanile .

Su Latina la Lega è rappresentata da classe dirigente di destra che ha amministrato Latina depredandola, amministrando in modo fallimentare e ha avuto rapporti con i Clan Ciarelli Di Silvio. Adinolfi propone il ritorno al passato quando a Latina comandavano i clan e la politica e lo Stato andavano a braccetto in Tribuna allo Stadio con l'associazione di stampo mafioso allora in voga.

Il PD rappresenterà l'alternativa alla Lega e alla destra legata ai clan che ha depredato Latina. Con la commissione antimafia, con la reazione dello Stato ai clan criminali e con l'azione politica costante in città e in Consiglio Comunale abbiamo sollevato questioni fondamentali come i rifiuti e i piani a livello urbanistico scoperchiando una realtà inaccettabile."