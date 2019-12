I coordinamenti locali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno deciso di partecipare uniti alle prossime elezioni amministrative del 2021 creando un gruppo forte e coeso.

L'accordo raggiunto nelle scorse ore dal segretario locale della Lega, dott. Guglielmo Macali, dal coordinatore locale di Fratelli d'Italia dott. Luciano Palleschi e dal delegato locale di Forza Italia, Armando Di Girolamo, intende proporre una concreta alternativa all'attuale maggioranza PD con una coalizione di centrodestra decisa ad essere protagonista nella politica privernate.

Nelle riunioni che hanno preceduto l'intesa, i tre partiti hanno discusso e deciso di presentarsi uniti alla competizione elettorale con una alleanza completa e condivisa negli obiettivi e nel programma per rilanciare la città di Priverno. In quest'ottica di collaborazione, senza rivalità tra le parti, si è parlato solo di contenuti e non ancora di candidature, che ad oggi sarebbero premature.

La coalizione si apre a tutte le realtà politiche e civiche locali al fine di accrescere il consenso e di diventare un nuovo punto di partenza per un vero rinnovamento.