E' ancora Claudio Fazzone il senatore pontino più ricco. Le dichiarazioni patrimoniali dei parlamentari stanno venendo pubblicate proprio in queste ore sul sito del Senato e della Camera, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza. Al momento online ci sono solo i dati relativi a Palazzo Madama. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare anche quelli di Montecitorio.

Al Senato, come detto, è ancora Claudio Fazzone, senatore di Forza Italia, il più ricco. Il suo reddito complessivo è pari a 101 mila euro. Fazzone dichiara che rispetto allo scorso anno non ci sono cambiamenti rilevanti sullo stato patrimoniale. Dunque, il senatore di Fondi, è ancora proprietario di un appartamento a Fondi e due autovetture: un'Audi A3 del 2006 e una Porsche Cayenne del 2012. Inoltre possiede una partecipazione azionaria al 33% della società SpyChatter, che ha sede in California, a Los Angeles.

Marinella Pacifico, senatrice del Movimento 5 Stelle, ha invece dichiarato un reddito complessivo di 84.377 euro. Un incremento notevole, il suo: nel 2018 la dichiarazione era di 30.670 euro. Pacifico ha anche cambiato auto da quando è diventata senatrice. Nel 2018 dichiarava di possedere una Mercedes Classe A del 2005, mentre nella dichiarazione patrimoniale del 2019 annuncia di aver cambiato vettura ed aver acquistato una Fca Fiat 500 X.

Nell'elenco del Senato, tra i pontini, manca la dichiarazione del senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, entrato a marzo 2019. Quest'ultimo però dichiara di averla inviata regolarmente e solo per un disguido tecnico non è stata ancora caricata sul sito. Ma ovviamente la dichiarazione, essendo del 2018, non contiene i redditi da senatore.