Partiranno questa settimana i lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento della scuola "Montiani" di Pontinia. Ad annunciarlo è l'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Bottoni, il quale spiega che verranno eseguiti anche interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, consistenti, in particolare, nelle porte di uscita nei giardini, visto che al momento sono di misure ridotte rispetto alle normative vigenti. La Regione Lazio, grazie ai ribassi ottenuti, ha autorizzato l'utilizzo delle somme per il "pacchetto termico" da realizzare sull'edificio. «Si tratta dell'ennesimo finanziamento pubblico – dice Bottoni – intercettato dall'amministrazione comunale di Pontinia per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei plessi scolastici». Nel caso di specie, parliamo di un importo di circa 200.000 euro e con una compartecipazione dell'Ente del dieci per cento. «La preside e i genitori – aggiunge l'assessore – sono stati avvisati per tempo, condividendo eventuali disagi che si potrebbero venire a creare con l'esecuzione dei lavori. È stata riscontrata piena collaborazione e soddisfazione per i lavori che si andranno a eseguire. Il plesso "Montiani" - spiega ancora - sarà interessato poi anche da altri lavori di messa a norma dell'impianto antincendio, per il quale si è ottenuto un secondo finanziamento. Gli interventi, come prescritto dal finanziamento ottenuto, dovranno essere appaltati entro febbraio 2020».

In materia di edilizia scolastica, i lavori non finiscono qui. A metà gennaio, stando a quanto afferma Bottoni, partiranno anche gli interventi di manutenzione straordinaria della scuola di Borgo Pasubio (circa 76.000 euro). Verrà rifatto un intonaco cappotto termico grazie agli spazi finanziari trovati dal Comune di Pontinia.