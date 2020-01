Continua la crescita del Circolo Tematico del Partito Democratico di Latina. Nato nell'ultimo mese del 2019, il Circolo coordinato dal segretario Roberto Masiero, si sta sviluppando in modo esponenziale, tanto da ottenere a livello di numeri, il secondo piazzamento tra tutte le aziende sanitarie del Lazio, solo dopo il San Giovanni che ha mantenuto il primo posto per quanto riguarda i tesserati. Ma sono in aumento anche i tesseramenti del Circolo pontino del Pd che solo nei primi quindici giorni di vita, ha registrato un picco delle iscrizioni. L'obiettivo principale, come sottolineato dal segretario Masiero, è quello «di far raddoppiare il numero delle adesioni entro il prossimo Aprile 2020». Inoltre, c'è grande soddisfazione anche tra i vertici del Partito Democratico romano, e dal Segretario Provinciale del Pd di Latina, Claudio Moscardelli. Complimenti e sostegno, sono arrivati anche dai due Consiglieri Regionali, Salvatore La Penna ed Enrico Forte.

Il Segretario Masiero, infine, ci tiene a ringraziare anche l'OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Latina, «per l'attenzione mostrata nei confronti del nuovo Circolo del Partito Democratico» ed evidenziando l'ottimo rapporto presente con i vertici aziendali, intende comunicare «che a breve è in programma un evento presso il Circolo Cittadino di Latina. A tale incontro verranno invitati tutti i professionisti sanitari di Latina e i vertici sanitari dell'azienda pontina».