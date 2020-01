"Rimaniamo sorpresi da questo atteggiamento da parte del viceportavoce regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero sulle vicende politiche ma soprattutto dal susseguirsi delle notizie su ipotesi di ingresso di nuovi consiglieri in Fdi A Cisterna di Latina", ad affermarlo è il portavoce comunale Vittorio Sambucci unitamente agli attuali consiglieri comunali aderenti al gruppo Fratelli d'Italia a Cisterna rappresentati da Marco Squicquaro, Federica Agostini, Francesca Giordani e Carlo Cavazzina.

"Apprendere dal giornale che l'iscrizione on line è un nuovo metodo di adesione al partito senza nessun confronto e soprattutto senza nessun rispetto del territorio e dei membri che lo rappresentano ci amareggia e allo stesso tempo ci fa riflettere sul seguito di un percorso che ci vede impegnati in una politica dove le regole si rispettano e si condividono le scelte. Probabilmente si cerca di tornare indietro nel tempo dove le fazioni imperavano con l'intento di non far crescere i gruppi locali e non portare mai risultati concreti. Tale nostra convinzione è avvalorata soprattutto quanto a stabilire alcuni criteri è l'art. 3 dello statuto che recita ‘gli iscritti al partito hanno il dovere aderire ai Gruppi di FdI alle assemblee elettive di ogni livello'. Ciò premesso è palese pensare che la scelta di indossare la maglia di FdI al di fuori del Consiglio comunale rappresenta una scelta di interesse personale al di fuori di una logica politica interna locale dove le differenziazione non rappresenta il margine di coesione e unità. Pertanto in una logica di un partito dove la coerenza del nostro leader Giorgia Meloni ha portato come risultato una continua crescita di consensi, non ci aspettiamo forme di ibridismo che aggirano i percorsi da seguire nel rispetto del territorio.

Fratelli d'Italia è un partito aperto ed inclusivo che è ben lieto di accogliere tutti coloro che condividono il progetto di Giorgia Meloni. Tuttavia l'inclusione non può avvenire a discapito delle regole.

Attendiamo pertanto un chiarimento nelle sedi opportune in presenza del Senatore Nicola Calandrini e del coordinatore regionale On. Paolo Trancassini, per valutare quali scelte da fare per il futuro di Fdi in Cisterna di Latina".