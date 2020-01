«Ci sono emergenze che, al di là delle appartenenze e degli schieramenti, vanno affrontate e risolte improrogabilmente e urgentemente. Tra queste spiccano le criticità della scuola ‘Valerio Flacco' di Sezze Scalo, i parchi pubblici con particolare riguardo per le aree gioco e gli interventi sulla rete idrica».

Torna a intervenire su alcuni problemi che andrebbero risolti nel minor tempo possibile Enzo Eramo, presidente del Consiglio comunale di Sezze, che già in passato aveva suggerito alcune soluzioni da applicare per superare alcune criticità e dare risposte concrete alla cittadinanza. Tra queste spiccava la scelta di accendere mutui, anche in considerazione delle difficoltà di riuscire a reperire finanziamenti e, allo stesso tempo, l'impossibilità dell'ente di riuscire a farcela con i propri mezzi in Bilancio. Una scelta, come lo stesso Eramo aveva sostenuto, chiaramente politica, ma basata sul principio fondamentale di intervenire e di poter mettere in conto di indebitarsi per una o più giuste cause: «Al primo posto - ha spiegato lo stesso presidente della massima assise cittadina - c'è l'urgenza di intervenire e risolvere le criticità di un edificio che ospita i bambini. Ho ribadito durante la discussione sulla programmazione della nostra attività amministrativa, nel Consiglio comunale dello scorso 28 dicembre, l'urgente bisogno di accendere un mutuo per la scuola ‘Valerio Flacco' di Sezze Scalo, ritenendo positivo l'impegno che il sindaco Di Raimo ha preso. Ora, però, questo iter va accelerato e gli interventi devono essere immediati». Discorso simile per i parchi gioco di Sezze, sui quali già in passato il presidente del Consiglio comunale aveva chiesto uno sforzo supplementare e sui lavori che dovrebbero essere eseguiti sulla rete idrica: «Scuola, infanzia e servizio idrico sono priorità nelle priorità. Non possono conoscere divisioni o personalismi».