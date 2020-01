C'è sempre maggior fermento politico a Priverno per quanto riguarda gli schieramenti intenzionati a contrapporsi a quello dell'attuale amministrazione. Il Polo Civico Privernate, il primo ad organizzarsi e a schierarsi in tal senso in vista delle elezioni del prossimo 2021, ha lanciato un appello alle altre tre forze di centrodestra, quelle partitiche, che nelle scorse settimane avevano annunciato un accordo di intenti per uno schieramento unitario in vista della tornata elettorale prossima ventura.

Con una lettera indirizzata a Guglielmo Macali, responsabile locale della Lega per Salvini, ad Armando Di Girolamo, responsabile di Forza Italia, a Luciano Palleschi, responsabile locale di Fratelli d'Italia, così come a Enzo Musilli, responsabile del Comitato Boschetto, Gricilli e Maccalè, il referente e fondatore del Polo Civico, Tommaso Palluzzi, ha allargato un invito di partecipazione all'incontro in programma questa sera dalle 21 presso la sede dello stesso Polo, sita in Largo Cellini.

Palluzzi ha fissato nell'invito anche l'ordine del giorno dei lavori visto che, dopo saluti e presentazioni, sarà lui stesso ad esporre una relazione sui motivi della nascita e sugli intenti del Polo Civico Privernate.

Seguirà la discussione sulla panoramica generale dell'attuale situazione privernate e poi verranno posti i motivi sulla necessità di presentare tutti insieme una sola lista unitaria. Proprio quello di intavolare e formalizzare un accordo unitario è l'intento dichiarato di Palluzzi, memore di come proprio la frammentazione delle scorse elezioni abbia costituito l'arma vincente della compagine che ha portato al governo della città l'attuale sindaco che con poche decine di voti in più rispetto ai tanti avversari, si è assicurata una maggioranza netta in Consiglio comunale. Assente a questo tentativo di corsa unitaria, in quanto non invitata, "Agenda per Priverno".