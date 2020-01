Così come aveva cominciato il suo mandato, ossia con degli incontri zona per zona, il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia ha intenzione di riproporre l'iniziativa anche in questo 2020 che segna il quarto e penultimo anno di governo. Lo ha premesso il primo cittadino stesso elencando i risultati ottenuti durante l'approvazione del Bilancio di previsione.

«Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo importante risultato i cui contenuti saranno pienamente condivisi con i cittadini durante gli incontri che si svolgeranno nei prossimi mesi in tutto il territorio. A distanza di tre anni e mezzo dal nostro insediamento, Priverno possiede certamente un ente più sano ed efficiente, che ha tagliato ogni spreco, eliminando costi per l'affitto di locali privati dove erano allocati uffici e archivi comunali, costi per il pagamento di utenze fruite da privati, costi per spese di rappresentanza inutili; ha aumentato le entrate recuperando parte dell'evasione tributaria; ha estinto tutti i debiti fuori bilancio; ha creato e messo a sistema servizi fondamentali per la qualità di vita dei cittadini, tra i quali il passaggio dalla raccolta dei rifiuti stradale al porta a porta e la sistematizzazione della manutenzione del verde».

E ancora: «Grazie a politiche virtuose basate sul recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città, l'amministrazione in soli tre anni ha rimesso in funzione il teatro e l'area archeologica e ha affidato la gestione del sito di San Martino». A proposito di prossimo futuro ha poi annunciato: «Ci sarà la riapertura, con un nuovo allestimento, del museo della matematica e si avvierà l'iter per completare i lavori di restauro di Palazzo Zaccaleoni e delle case di via Volpe».