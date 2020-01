E' stato riaggiornato a lunedì 3 febbraio alle 11 il consiglio comunale di Latina sulla discarica di Borgo Montello che era stato convocato su richiesta del sindaco Damiano Coletta in vista della conferenza dei servizi decisoria del prossimo 5 febbraio sul progetto di Ecoambiente per ampliare la discarica con un aumento di 38mila metri cubi di rifiuti. Oggi il consiglio è stato aperto proprio con le dichiarazioni del sindaco che ha spiegato l'aggiornamento della seduta a lunedì per permettere la presenza, su un tema così delicato e sentito dalla comunità, dei consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna del Pd, Angelo Tripodi della Lega, Pino Simeone di Forza Italia, Gaia Pernarella del Movimento5Stelle. "Sappiamo quanto la discarica abbia inciso sul territorio e sui cittadini residenti nei pressi del sito di via Monfalcone, vogliamo aprire un dibattito politico e riteniamo necessaria la presenza dei consiglieri regionali, dei nostri parlamentari europei e nazionali e del presidente della provincia Medici. I consiglieri regionale ci hanno scritto che questa mattina avevano i lavori d'aula del collegato al bilancio e di rinviare la seduta di consiglio comunale ad altra data, prima della conferenza dei servizi del 5, per poter partecipare. Alla luce di questo chiedo al presidente di aggiornare a lunedì". Tutti d'accordo, il rinvio è passato all'unanimità, ma qualche perplessità prima del voto è stata espressa dai consiglieri comunali Calvi e Tiero che hanno chiesto di elaborare un documento congiunto prima di arrivare a quella data. "Condividiamo l'urgenza di confrontarci – hanno spiegato - ma se non procediamo con atti ma solo con chiacchiere non si va avanti. Sarebbe stato utile predisporre un atto articolato che avrebbe più importanza rispetto a un chiacchiericcio, vorremmo collaborare con voi condividere un percorso che produca atti concreti». Sia Colazingari che il sindaco hanno spiegato che l'atto c'era, pur se stringato e su quello si ragionerà in un dibattito al quale sono stati invitati anche i comitati di Borgo Bainsizza e Borgo Montello. A votare contro l'aggiornamento della seduta è stato solo il consigliere comunale Salvatore Antoci.