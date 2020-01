"Il tempo di un caffè": il nuovo format politico ideato dalla Lega di Latina Si svolgerà domenica 2 febbraio alle ore 10 presso il bar "Poeta" di Latina, la nuova iniziativa culturale "Il tempo di un caffè", promossa dal partito Lega, nella persona di Armando Valiani, coordinatore pontino del Carroccio.

"Una volta al mese – spiega Armando Valiani – interverrà un esponente politico del territorio per farsi intervistare, discutendo di politica locale e nazionale insieme a tutti i militanti e simpatizzanti del nostro partito, per ascoltare il suo punto di vista".

Per questa prima domenica è prevista la presenza dell'On. Francesco Zicchieri, Coordinatore regionale Lega Lazio e vice capogruppo alla Camera dei Deputati.

Ad intervistare il parlamentare leghista sarà Marco Maestri – coordinatore provinciale della Lega Giovani di Latina – che attraverso una serie di domande chiederà al politico intervistato, il ruolo che il partito di Salvini intende rappresentare all'indomani di futuri appuntamenti elettorali.

"Sarà un'occasione importante di convivialità ed incontro con tutti i cittadini – conclude Marco Maestri – che durerà, appunto, il tempo di un caffè!"