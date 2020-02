Disponibili al dialogo ma a patto che al centro del confronto ci siano i partiti di centrodestra. Ovvero Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Così il coordinamento terracinese della Lega in una nota diramata poco fa. Il messaggio è rivolto proprio a Fratelli d'Italia che lo scorso 26 gennaio aveva con una nota fatto sapere di essere disponibile ad aprire tavoli di confronto per le elezioni di primavera, ponendo come condizione di base e punto di partenza l'attuale coalizione. Fratelli d'Italia, insomma, con le sue liste civiche SìAmo Terracina, Archi di Giove, Forza e Coraggio, Uniti e Liberi si sente già abbastanza forte e lascia le porte aperte ma senza dover toccare nulla al suo interno. Non così la pensa la Lega che da sempre è scettica sui ruoli preminenti delle civiche e vorrebbe il protagonismo degli alleati tradizionali per la campagna elettorale. Questa la nota: "Il coordinamento cittadino Lega - Salvini Premier di Terracina, a seguito delle recenti dichiarazioni di Fratelli d'Italia (26.01) circa la necessità di avere continuità con l'attuale maggioranza e dare vita ad un tavolo di confronto non valorizzando le vere anime del centro destra, si rende disponibile, invece, a instaurare finalmente un dialogo con i partiti Fratelli d'Italia e Forza Italia e chiunque si riconosca nei valori fondanti del centrodestra. Troviamo che sia corretto che i partiti che costituiscono il centrodestra delineino il perimetro e le condizioni per costruire quella che dovrà proporsi alla città come la futura maggioranza".