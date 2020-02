Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, inizia a fare sul serio anche in provincia di Latina, indicando i coordinatori provinciali. Sabato e domenica a Roma si è celebrata la prima Assemblea nazionale al termine della quale sono stati ufficializzati i nomi di coloro che andranno a svolgere il ruolo di coordinatori provinciali di Italia Viva. Saranno due, un uomo e una donna: si tratta dell'avvocato di Latina Renato Archidiacono e della ex consigliera comunale di Cisterna Elisa Giorgi.

Due anche i coordinatori comunali di Latina scelti durante l'assemblea. Sono la consigliera comunale di Latina Bene Comune Celina Mattei e Giorgio Fiore, uno dei primi a costituire in città un comitato di Italia Viva. Adesso il nuovo partito di Matteo Renzi ha tutte le carte in regola per costruire le proprie fortune in terra pontina. Nella due giorni assembleare l'unico pontino a salire sul palco per un intervento è stato il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli. Proprio con lui, al momento l'eletto più alto in grado nella provincia, dovranno interloquire i coordinatori. Per Archidiacono si tratta di un vero e proprio esordio nell'agone politico, non avendo precedenti incarichi di questo tipo. Ma la sua figura rappresenta l'archetipo del nuovo dirigente politico immaginato da Renzi: persone nuove, capaci, affermate che possano dare un contributo di rinnovamento alla politica. Discorso diverso per Elisa Giorgi. Lei la politica la mastica da anni, è stata consigliere comunale del Partito democratico a Cisterna, ha fatto la gavetta nel Pd e lo ha lasciato per seguire Matteo Renzi in Italia Viva. Il suo volto giovane e fresco è quello che rappresenterà un riferimento per i tanti giovani che vogliono avvicinarsi alla politica.

La giornata di domenica 2 febbraio, quella conclusiva per l'assemblea nazionale, ha visto al centro dell'attenzione l'intervento di Matteo Renzi che ha indicato il primo tema di battaglia per Italia Viva: la lotta contro l'abrogazione della prescrizione voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Renzi ha annunciato che il 27 febbraio tutti i parlamentari di Italia Viva apriranno "la campagna per una giustizia giusta nel ricordo di Enzo Tortora e Marco Pannella, con un impegno: se qualcuno pensasse che in nome del mantenimento dello status quo del governo noi veniamo meno ai principi di civiltà giuridica, quel qualcuno ha sbagliato. A Bonafede dico: fermati finché sei in tempo, perché noi votiamo contro la follia che avete fatto. Fermatevi finche siete in tempo: patti chiari, amicizia lunga. E non avete i numeri senza di noi al Senato e forse alla Camera. Io voto la civiltà non voto la barbarie".