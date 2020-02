È ufficiale: con la Brexit, per il primo cittadino di Fondi, Salvatore De Meo, si libera il posto di eurodeputato. Saranno gli ultimi giorni da sindaco, quelli a venire, prima che De Meo opterà per il seggio che dal 1 febbraio sarà suo di diritto. A tal riguardo giungono a De Meo gli auguri di Gianluca Quadrini vice coordinatore regionale di Forza Italia che afferma:"Una grande vittoria non solo per la provincia di Latina, ma anche per Frosinone e tutto il collegio dell'Italia centrale. Auguri a Salvatore De Meo che sono certo insieme a tutti i parlamentari europei italiani riuscirà a dare lustro alle istituzioni comunitarie locali, rafforzandone i principi ispiratori e i valori di democrazia e libertà".