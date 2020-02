L'ufficialità dell'ingresso di Antonio Pedretti nella Giunta municipale di Pontinia arriva con il decreto firmato dal sindaco Carlo Medici. Come già riportato nei giorni scorsi, Pedretti prenderà il posto di Giovanni Bottoni. Le deleghe assegnate ai due, invece, resteranno invariate: a Bottoni rimarranno i Lavori pubblici, mentre il neo assessore si occuperà di Verde, Viabilità, Decoro Urbano e Patrimonio, Sport. Nel decreto, la revoca di Bottoni viene motivata con la volontà di procedere a un «riassetto politico/amministrativo al fine di un ottimale coinvolgimento di tutti gli amministratori comunali nella realizzazione del programma di governo presentato agli elettori» e si sottolinea «l'apprezzamento per l'impegno profuso dall'assessore Bottoni Giovanni durante il periodo assessorile». Prosegue dunque il turnover nella Giunta, ma con qualche malumore in maggioranza.