A darne notizia è stato proprio l'ufficio comunicazione dell'ente: "Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis , in attesa di un definitivo chiarimento politico, questo pomeriggio ha disposto la revoca delle deleghe agli assessori, ferma restando la nomina dell'attuale Giunta comunale che, come organo collegiale, potrà comunque proseguire nella consueta attività deliberativa. Il sindaco De Angelis, allo stesso tempo - conclude la nota -, ha disposto la conferma della nomina di vice sindaco e assessore alle Politiche ambientali e sanitarie a Danilo Fontana".

Terremoto politico in Giunta ad Anzio : il sindaco De Angelis revoca le deleghe agli assessori. Confermata solo quella del vice sindaco Danilo Fontana .

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli