La professoressa di Aprilia torna assessore ad Ardea: Sonia Modica rientra nella Giunta del MoVimento 5 Stelle.

E' quanto annunciato questa mattina (5 febbraio 2020) dal sindaco della città, Mario Savarese, attraverso la propria pagina istituzionale su Facebook.

«Bentornato assessore - scrive Savarese -. È con piacere che posso annunciare il ritorno in squadra dell'assessore Sonia Modica. Quest'anno, precisamente il 27 maggio, ricorre il cinquantesimo anniversario della costituzione in Comune autonomo della frazione di Ardea; un grande evento che l'amministrazione vuole celebrare per onorare questa città dalla storia millenaria. Sonia Modica è laureata in lettere e in archeologia pre-protostorica romana e classica, ha conseguito un master in gestione dei beni culturali e un dottorato di ricerca in Archeologia, è inoltre formatore esperto per lo sviluppo sostenibile del patrimonio storico-culturale-ambientale del Lazio. Una grande risorsa che ci aiuterà, con la tenacia che la caratterizza, a celebrare il cinquantenario con atti e testimonianze che arricchiranno il patrimonio culturale di Ardea».