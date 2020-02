Ancora scontri tra la Confcommercio Lazio Sud di San Felice Circeo e l'amministrazione comunale, in merito ai parcheggi a pagamento imposti in inverno. Infatti, alle richieste avanzate dalla Confcommercio nei primi due incontri, relativi alla necessità di miglioramento della gestione del servizio secondo l'associazione, nulla sarebbe stato fatto dal Comune. Oggi la Confcommercio Lazio Sud San Felice Circeo ha richiesto un ulteriore faccia a faccia con la parte politica nel tentativo di intavolare un ragionamento che possa questa volta trovare valide soluzione da mettere in campo senza perdere ulteriore tempo. In questo incontro saranno ripresentate le istanze già più volte portate a conoscenza dell'Amministrazione come la modifica al regolamento comunale e quindi portate il disco orario a 2h, interrompere la sosta dalle 13:00 alle 16:30, abbonamenti per le zone limitrofe parificati alle tariffe dei cittadini residenti. La richiesta più sentita dai commercianti rimane quella di revocare il parcheggio a pagamento durante l'inverno.

"Sono convinto – ha dichiarato il presidente Confcommercio Lazio Sud San Felice Circeo Fabio Ascoli – che da questo incontro usciranno i fatti e non le false promesse. Il problema dei parcheggi a pagamento è molto sentito dai commercianti che chiedono certezze all'Amministrazione comunale. Proposte e idee che dovranno contribuire al rilancio del commercio della città".