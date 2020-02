Il consigliere comunale Matteo Coluzzi ha annunciato la propria adesione al Gruppo Misto, quello formato dai fuoriusciti di Latina Bene Comune Olivier Tassi, Massimo Di Trento e Salvatore Antoci. Coluzzi era componente del gruppo Forte Sindaco corrispondente alla lista civica con la quale era stato eletto nel 2016. Coluzzi però è stato sempre, fin dal primo giorno in Consiglio comunale, indipendente rispetto al Partito democratico e ad Enrico Forte. E negli anni si è sempre più avvicinato ai colleghi dell'opposizione di centrodestra. Ora, a meno di un anno dalla scadenza della consiliatura, Coluzzi protocollerà lunedì il cambio di gruppo, aderendo a quello Misto. Rinunciando in questo modo al ruolo di capogruppo della sua lista che gli permetteva di partecipare alle conferenze dei Capigruppo.

"Non c'è nulla di strano, è un normale passaggio" afferma Coluzzi che garantisce che continuerà ad essere indipendente come lo è stato in questi anni.