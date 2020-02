Un'area destinata allo sgambamento dei cani. Questa l'ultima proposta formalizzata dal gruppo consiliare "Sperlonga Cambia" attraverso una mozione. L'idea nasce dalla considerazione che a Sperlonga «c'è un numero considerevole di possessori e/o accompagnatori di cani sia tra i cittadini che tra i villeggianti, che aumenta sensibilmente nel periodo estivo. La mancanza di un'area pubblica riservata allo sgambamento dei cani - si legge nell'atto - è pertanto una problematica particolarmente sentita non solo dalla popolazione, ma anche dai turisti».

Pertanto, alla luce di questa considerazione, i quattro consiglieri di minoranza (Marco Toscano, Alessandro Zori, Alfredo Rossi e Carla Di Girolamo) hanno proposto all'amministrazione Cusani di istituire un'area ad hoc per gli amici a quattro zampe. «La presenza di un'area destinata allo sgambamento dei cani rappresenterebbe un concreto segnale di sensibilità e di attenzione non solo nei confronti dei cittadini e dei loro animali, ma anche nei confronti del decoro urbano, consentendo di prevenire un non corretto comportamento degli accompagnatori che sovente si ripercuote sulla pulizia delle aree urbane». Oltre all'individuazione dell'area, sarebbe ovviamente necessario istituire anche un regolamento per l'accesso, la gestione e l'uso della stessa.

Ora la parola passa al Consiglio comunale.