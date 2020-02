A Pontinia le elezioni rappresentano già un tema caldo sebbene si voti nel 2021. Fratelli d'Italia sta scaldando i motori e il portavoce del circolo locale, Massimiliano Antelmi, annuncia che la squadra sta lavorando su più fronti: tesseramento, incontri con i cittadini, convegni politico-amministrativi e chiaramente anche il confronto con le altre forze di centrodestra. In una nota, si parla di forze che si «riconoscono come alternative all'attuale maggioranza» del sindaco Medici.

Per FdI la «speranza» è quella di trovare unità nel centrodestra. Un obiettivo che in passato si è rivelato irraggiungibile. «È sotto gli occhi di tutti - dice Antelmi - l'operato di questa maggioranza, che ormai è in uno stato confusionale se si assegnano nomine ad amministratori presenti ormai dagli anni Ottanta e non mollano mai. Va bene l'esperienza, ma dove troviamo il rinnovamento professato in campagna elettorale?».

Il portavoce afferma poi che Fratelli d'Italia ha «idee molto chiare, in linea con le direttive del partito guidato da Giorgia Meloni». Probabilmente il frutto del lavoro di preparazione per le elezioni porterà alla formazione di una civica, «con il coinvolgimento di associazioni che si riconoscano nelle idee del centrodestra e in un programma serio e condiviso per il rilancio di questa città». Una lista che Antelmi auspica venga costruita nel segno della «discontinuità amministrativa».

Tra le adesioni, già c'è quella dell'associazione "Noi ci Siamo", presieduta da Sandro Novelli. A breve - conclude il portavoce di FdI - verrà pubblicato un calendario con gli incontri e le tematiche che il partito porterà all'attenzione dell'opinione pubblica per redigere un «programma elettorale condiviso». Si partirà dalle periferie, «piombate nel dimenticatoio».