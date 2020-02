Dare una boccata d'ossigeno all'economia della città, lavorare in sinergia con le associazioni di categoria e con i comuni della provincia pontina. Simona Lepori, neo assessore alle Attività produttive di Latina, ha tracciato oggi le linee guida della sua nuova esperienza, la prima in una giunta comunale. Nella sala Rita Calicchia del palazzo comunale, il sindaco Damiano Coletta ha presentato la neo assessore al Commercio Simona Lepori. "Ringrazio Giulia Caprì per il grande lavoro svolto e faccio i migliori auguri di buon lavoro a Simone Lepori – ha detto il sindaco – Una scelta mirata che sono certo porterà un valore aggiunto per la nostra città. Sapremo collaborare al meglio".

Lepori ha ringraziato per la fiducia e ha subito messo in chiaro un punto: "Non lavoro con un limite di tempo di 15 mesi che mancano alla scadenza del mandato. Lavoro per una prospettiva più lunga". Le cose da fare sono tante, ma l'entusiasmo non manca: "Dobbiamo essere bravi a valorizzare le risorse e i prodotti tipici locali. Per questo intendo costruire delle sinergie che vadano a coinvolgere da una parte le associazioni di categoria e dall'altra gli altri comuni limitrofi, coi quali costruire percorsi di crescita per il settore. Dobbiamo dare una boccata d'ossigeno all'economia di Latina". Alla domanda sui negozi che chiudono e al ruolo della Ztl, Lepori è stata chiara: "Non credo esista un problema Ztl per i negozi che chiudono, tant'è vero che molti grandi brand hanno scelto proprio la Ztl per aprire. Le chiusure di altri negozi sono evidentemente fisiologiche".