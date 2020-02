Sulla candidatura c'è l'imprimatur dei partiti ai loro massimi vertici. Dunque, siamo a un punto di non ritorno. Con la scelta dell'uomo che...

Nei giorni successivi si erano rincorse le voci di un ripensamento ma ieri sera l'accordo si è chiuso, a quanto pare, durante una cena alla presenza dell'onorevole Francesco Zicchieri, coordinatore della province del Lazio per la Lega, e di Augusto Basile, commissario cittadino di Forza Italia e uomo di fiducia del senatore Claudio Fazzone.

La notizia è arrivata in tarda serata: chiuso l'accordo sul candidato sindaco dell'alleanza tra Lega e Forza Italia a Terracina . Si tratta del commercialista Luigi Torre , professionista conosciuto a Terracina e di cui si era fatto il nome già all'indomani della conferenza stampa tenuta dai due partiti, circa 15 giorni fa.

