Una terza ala per il poliambulatorio Asl di via Giustiniano e un commissariato per la una città che ha bisogno di incrementare il livello di sicurezza. Il Partito Democratico rilancia con due sfide importanti per Aprilia. Due risultati sui temi caldi della sanità pubblica e della sicurezza, raggiungibili grazie allo stretto rapporto di collaborazione tra base locale del partito e una filiera di governo dello stesso colore in Regione e al Governo, di cui il Partito Democratico ha scelto di parlare ieri, nel giorno della "rinascita", con l'inaugurazione della nuova sede del partito aperta in via Augusto 38. Presenti al taglio del nastro, insieme a tanti simpatizzanti e ospiti – tra i quali i consiglieri comunali Giorgio Giusfredi, Davide Zingaretti e Mauro Fioratti Spallacci – il braccio destro di Nicola Zingaretti, il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, i consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna e il commissario locale del partito Claudio Moscardelli, che ha rotto gli indugi, parlando del lavoro che il Pd sta portando avanti a livello locale. "Una sede che abbiamo inaugurato oggi, ma che stiamo ufficialmente già utilizzando per i forum inerenti il sociale e il risanamento delle periferie. Stiamo lavorando anche sul tema della sicurezza, sul quale già ci siamo espressi, relativamente ad alcune fragilità sociali della nostra città e a tal proposito abbiamo interessato nei giorni scorsi anche il vice ministro Matteo Mauri, che sosterrà la richiesta che viene anche dal prefetto di Latina per la realizzazione di un commissariato di polizia ad Aprilia. La presenza del vice presidente della Regione Leodori e dei consiglieri regionali è la prova dell'importanza che per la Regione riveste questo territorio".

Il Partito Democratico, che ad Aprilia punta a ricoprire in futuro un ruolo da protagonista nell'alveo di una compagine di centrosinistra "riformista e democratica", dopo l'inaugurazione della Casa della Salute, punta dritto all'obiettivo di realizzare in tempi brevi una terza ala per il poliambulatorio. "In questi anni – ha dichiarato il vice presidente Leodori – abbiamo tentato di risolvere a fatica le problematiche di questa Provincia che merita maggiore attenzione. Nell'ambito della sanità ad esempio, l'uscita dal commissariamento aprirà delle possibilità diverse. L'apertura della Casa della Salute di Aprilia è un segno di attenzione per questo territorio, ma non è un punto di arrivo. Sul quel terreno vuoto adiacente alla struttura sanitaria abbiamo già in mente altri importanti progetti". "La Casa della Salute – ha aggiunto il consigliere regionale Enrico Forte – va completata. Dopo Cori e Minturno la prossima trance di finanziamenti riguarderà di nuovo Aprilia". Un riferimento chiaro al progetto per la terza ala della Asl.