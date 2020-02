Portare il lavoro della commissione Bilancio sui territori, provando a spiegare a militanti e semplici cittadini cosa accade nei palazzi della politica e quali sono gli aspetti più importanti e le opportunità nascosti nelle tante pagine delle leggi finanziarie del Paese. E' l'idea che ha mosso il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini a intraprendere un vero e proprio tour che lo porterà in molti centri della provincia pontina. E' il modo in cui Calandrini interpreta il suo ruolo di senatore. Dopo il primo appuntamento della scorsa settimana a Roccagorga, ieri il bis a Latina nella sede provinciale del partito in via don Morosini.

«E' un piacere - ha dichiarato Calandrini - vedere la partecipazione di tante persone. Ho avuto modo di parlare della Legge di Bilancio, di quanto fatto da Fratelli d'Italia per migliorare il testo arrivato dal governo, e di come alcuni provvedimenti avranno un impatto sulla vita delle persone. Purtroppo il dibattito dei giorni precedenti l'approvazione si è molto appiattito sulle nuove tasse e sulle liti interne alla maggioranza e tanti aspetti sono passati sotto traccia. Per questo ho voluto dare risalto a provvedimenti della Legge di Bilancio fortemente voluti da Fratelli d'Italia, come lo stop alle bollette pazze, gli incentivi per l'acquisto di sostituti al latte materno per le donne che non possono allattare in modo naturale, il contrasto alle truffe online e un provvedimento da me proposto e di cui vado molto orgoglioso che è una proroga concessa ai comuni alle prese con lavori di messa in sicurezza del territorio che ha permesso che non si perdessero milioni di euro di finanziamenti in tutta Italia. Questo - ha concluso Calandrini - è stato il secondo di una serie di incontri che intendo ripetere in provincia per affrontare di volta in volta le tematiche più importanti sulle quali lavoro come senatore e capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio». Calandrini ha poi illustrato gli emendamenti riguardanti Latina che sono stati respinti da Pd e M5S. Emendamenti messi a punto con Giorgia Meloni. Prossimi appuntamenti ad Aprilia, Roccamassima e Priverno.