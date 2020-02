Vince la squadra. Con questa frase e la foto del direttivo insieme a Luigi Torre, si sono ricomposte le divergenze emerse nelle scorse ore nel partito locale della Lega proprio sulla scelta del candidato a sindaco, deciso in un vertice serale martedì tra Augusto Basile di Forza Italia e il coordinatore regionale Francesco Zicchieri del Carroccio. Una notizia forse trapelata troppo presto, come calata dall'alto e mal digerita da alcuni componenti del partito che si erano visti scavalcati. Il coordinatore Fulvio Carocci ha riunito tutti stasera, insieme al coordinatore provinciale Silviano Di Pinto, e alla fine ha prevalso l'unità. Segnale inequivocabile, forse quello atteso, la tessera che Torre ha ricevuto dalla Lega. Ora è un iscritto, socio sostenitore. Il Carroccio ha il suo candidato sindaco. La sfida ora parte davvero.

