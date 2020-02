La Provincia di Latina torna ad avere un capo di gabinetto. Lo ha deciso nei giorni scorsi il presidente Carlo Medici che attraverso un decreto ha ripristinato la figura abolita da Eleonora Della Penna, prima presidente dell'ente dopo la riforma Delrio del 2014, quella che ha abolito gli organi elettivi diretti e di fatto svuotato l'ente di competenze e risorse. Oggi però quella figura di raccordo e coordinamento viene considerata necessaria in via Costa e dunque ripristinata all'interno dello staff del presidente. A ricoprire l'incarico sarà Enrico Tiero, già nello staff di Medici col ruolo di coordinamento dello stesso.

La scelta di Medici è stata messa nero su bianco nel decreto presidenziale numero 14 del 20 febbraio. Il decreto 15 nomina invece Tiero in quel ruolo, fino al termine del mandato presidenziale, dunque per altri due anni. La scelta della Provincia viene giustificata con la necessità di una figura di questo tipo. «Secondo il regolamento - si legge nel decreto - il presidente può avvalersi di una figura di questo tipo all'interno dello staff». Per questo l'ente procede «alla modifica dell'organigramma inserendo nello stesso la figura del capo di gabinetto responsabile dell'Uffico di presidenza e comunicazione istituzionale». Secondo il presidente Medici, l'inserimento di questa figura garantirà «in un'ottica di sistema, a rafforzare le politiche di efficienza, efficacia ed economicità dell'agire politico e amministrativo».