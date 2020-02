Alle parole sono seguite i fatti. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa in cui quindici del coordinamento della Lega a Fondi, compresa la coordinatrice Sonia Federici, hanno ufficializzato la loro rottura con il partito a seguito di quell'alleanza con Forza Italia "imposta dall'alto". Il gruppo, infatti, non ha accettato che - come gli stessi hanno dichiarato - ci sia stata un'imposizione dall'alto dell'azzurro Beniamino Maschietto quale candidato a sindaco.

Secondo i dimissionari è mancato il confronto, soprattutto in un territorio dove la Lega ha sempre sottolineato la sua totale autonomia, ma soprattutto dove ha fortemente criticato il così citato immobilismo di Forza Italia. Il tutto senza dimenticare che, proprio a Fondi, nonostante la candidatura ad europarlamentare dell'ex sindaco De Meo, la Lega è riuscita ad ottenere 4.000 preferenze.

Confermato, invece, il proseguimento del confronto con Fratelli d'Italia per essere un'alternativa agli ultimi 10 anni di amministrazione.