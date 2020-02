Ancora un cambio di deleghe all'interno dell'amministrazione municipale di Pontinia: la Cultura passa dal vicesindaco Patrizia Sperlonga al consigliere Matteo Lovato. La modifica, formalizzata dal sindaco Carlo Medici, non riguarda però le manifestazioni, la cui delega resta in capo a Sperlonga.

I due decreti portano la data del 17 febbraio, ma sono stati pubblicati ieri sull'albo pretorio. Matteo Lovato si occuperà quindi di Politiche giovanili, Promozione del territorio e Cultura. Al vicesindaco Patrizia Sperlonga, invece, le deleghe a Bilancio, Industria e Manifestazioni.

«Sono felice - commenta Lovato - dell'assegnazione di questa delega alla Cultura. Si tratta di un tema a me particolarmente caro, anche da ex presidente di un'associazione culturale. È sicuramente una grossa responsabilità, perché non è facile subentrare al lavoro ben fatto in questi anni dal vicesindaco Patrizia Sperlonga, col quale la collaborazione ovviamente continuerà. Il frutto di quel lavoro ha fatto sì che Pontinia avesse anche dei luoghi in cui fare cultura, come ad esempio il museo. Tra le priorità c'è di sicuro quella di riaprire al più presto il Museo dell'Agro Pontino e quella di affrontare le problematiche che riguardano la sala di lettura».

Adesso un ulteriore passaggio sarà quello di modificare la composizione delle commissioni consiliari. Tema, questo, che sarà affrontato dal Consiglio comunale.