Il destino dei lavoratori della sosta a Latina è stato il tema della commissione Trasporti di oggi. In aula non sono mancati momenti di tensione tra la maggioranza e la minoranza, con quest'ultima che accusa Latina Bene Comune di sottovalutare gli effetti che si avranno sul destino dei lavoratori se si applicasse il nuovo contratto. In pratica una sostanziosa riduzione dello stipendio.

"Ancora una volta oggi, in commissione Trasporti, abbiamo assistito alla scarsa considerazione che la maggioranza di Latina Bene Comune ha nei confronti del destino dei lavoratori del servizio sosta. Il nuovo contratto collettivo nazionale che dovrebbe essere sottoscritto e applicato agli ausiliari del traffico prevede un sostanzioso taglio del corrispettivo mensile oltre all'assenza della quattordicesima mensilità. Insomma nel lordo annuo avrebbero una notevole diminuzione. Ricordiamo che parliamo di una classe di lavoratori che hanno per lo più contratti part time". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Miele, Massimiliano Carnevale, Andrea Marchiella e Vincenzo Valletta.

Nella sentenza del Consiglio di Stato sull'appalto, poi, viene esplicitato chiaramente come sia necessario non penalizzare i lavoratori. In commissione però ci siamo trovati davanti il muro della maggioranza con l'inspiegabile nervosismo mostrato da Dario Bellini, capogruppo di Lbc. Ad oggi non hanno avuto la capacità o volontà di affrontare la questione. Proprio oggi poi un decreto del Consiglio di Stato rinvia la decisione rispetto alla questione appalto per la sosta a pagamento. Ci auguriamo come minoranza che Lbc prenda finalmente coscienza dell'importanza della questione e si attivi per individuare soluzioni che garantiscano e rasserenino i lavoratori".