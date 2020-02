"Rispetto alle dichiarazioni del consigliere Emanuele Di Russo sono necessarie delle puntualizzazioni. L'esponente di Lbc sembra voler delegittimare le parole e le azioni dei consiglieri comunali Alessandro Calvi e Vincenzo Valletta che nelle scorse settimane avevano evidenziato le criticità del sistema dei servizi sociali del Comune semplicemente attuando il loro ruolo di consiglieri comunali di opposizione". Così, in una nota, i consiglieri comunali dell'opposizione di centrodestra a Latina. "Se i consiglieri comunali Calvi e Valletta non avessero sollevato il nodo del servizio, sottolineando le incertezze e i timori dei lavoratori, quella commissione non sarebbe stata probabilmente mai convocata. Quello che continua a lasciare perplessi è il fatto che Lbc in generale, e il consigliere Di Russo in particolare, mostrano nervosismo e una sorta di fastidio ogni volta che vengono riportati alle proprie responsabilità".

"Ad avvalorare le nostre parole è il fatto che la commissione è stata convocata in fretta e furia da mercoledì a venerdì. E' grazie alla buona politica, quella che vede proprio nello svolgimento a pieno del ruolo di opposizione, che prima di tutto è di verifica e controllo, che un tema tanto importante è stato affrontato e che, finalmente, gli indirizzi di questa maggioranza sul futuro dei servizi e dei lavoratori in vista del nuovo appalto sono venuti alla luce. Tematiche che stanno a cuore a noi consiglieri di opposizione e che sono state sviscerate con la dirigente Pacifico e l'assessore Patrizia Ciccarelli. L'ottica di collaborazione, a nostro avviso, serve per la costruzione di un futuro migliore per questa città e per la tutela dei lavoratori. Chi sta utilizzando temi fondamentali per la qualità della vita delle persone a fini meramente elettorali, cercando di denigrare e sminuire il lavoro svolto da Calvi e Valletta, sono Di Russo ed Lbc. Se si trattava di un tentativo di creare maretta nei partiti del centrodestra Di Russo resterà deluso, perché non solo siamo più uniti che mai nell'interesse di servizi che devono essere efficaci ed efficienti assicurando agli utenti e ai lavoratori tutte le risposte che meritano e chiedono. Risposte che, ad oggi, non abbiamo ancora ottenuto. Di Russo e Lbc ci facciano sapere se il posto di lavoro degli addetti sarà assicurato, se nelle procedure scelte ci saranno apposite clausole sociali e quali saranno i criteri su cui si intende basare sia l'accordo quadro che delle coprogettazioni".