Un incontro per parlare delle difficoltà, ma anche e soprattutto delle soluzioni e delle opportunità disponibili per rilanciare agricoltura, imprenditoria e servizi nel territorio sud-pontino, alla scoperta del perché e come è possibile e importante fare squadra tra i piccoli borghi, in particolare quelli che appartengono alla provincia di Latina: c'è tutto questo e molto di più al centro dell'incontro pubblico Gestione del territorio – Crescere insieme, in programma a Lenola il prossimo 7 marzo, alle ore 17.30, presso il locale Cinema ‘Lilla' (corso Vittorio Emanuele, 33).

Relatori saranno il senatore Nicola Calandrini, l'eurodeputato Nicola Procaccini e il consigliere della Regione Lazio Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione regionale (tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione). A fare gli onori di casa il sindaco di Lenola, Fernando Magnafico. L'incontro verrà moderato dal presidente del Consiglio comunale e delegato a turismo, innovazione e politiche urbanistiche, Angelo Guglietta.

Gli argomenti che verranno affrontati riguardano lo sviluppo e la mobilità sostenibile, il turismo, l'innovazione, ma anche la tutela ambientale e del patrimonio storico e culturale. In un'epoca in cui sembrano confermarsi tutti i limiti alla qualità della vita e a un positivo sviluppo umano ed economico delle grandi metropoli, l'imperativo per i piccoli comuni è quello di imparare al più presto a fare rete, collaborando per trovare nuovi sbocchi economici, occupazionali, logistici e organizzativi in grado di scongiurare la fuga di massa delle giovani generazioni e lo svuotamento di località dalle grandi tradizioni, ma dal futuro incerto.

L'appuntamento, al quale sono invitati cittadini e realtà produttive, imprenditoriali e associative del territorio sud-pontino, sarà altresì l'occasione per scoprire quali possono essere i sistemi più efficaci per migliorare la vita nelle piccole comunità, valorizzando le risorse umane, culturali, economiche, turistiche e dei servizi che troppo spesso vengono sottovalutate nelle comunità cittadine dei borghi del territorio provinciale, nonché per scoprire le potenzialità dello sportello ‘Strade d'Europa', costituito dall'onorevole Procaccini con l'obiettivo dichiarato di favorire l'accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni europee.

In un Paese – l'Italia – in cui i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti rappresentano ormai, di fatto, più della metà del totale nazionale, porre l'accento sulle misure da mettere in campo e sulle risorse disponibili per dare nuova linfa ai piccoli Comuni non è più una possibilità, ma un dovere e un'urgenza.