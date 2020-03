Chiudere tutte le scuole e le università della provincia di Latina. È questo quanto richiesto dal coordinatore provinciale della Lega Latina Silviano Di Pinto e dai coordinatori comunali del partito a proposito del primo contagio da Coronavirus nel Sud pontino. "La prevenzione e il buonsenso devono spingere le istituzioni a chiudere tutte le scuole e le università almeno fino al 7 marzo, avviando la sanificazione, rafforzando le procedure di prevenzione e di controllo soprattutto nell'area colpita. La situazione è delicata e va affrontata con provvedimenti di emergenza al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, con la speranza - spiegano ancora Di Pinto e i coordinatori comunali della Lega del territorio pontino - che il Governo e la Regione Lazio mettano in campo tutte le procedure anche a favore dell'indotto economico provinciale duramente colpito".

