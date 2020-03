"Condividiamo i provvedimenti presi in queste settimane dal Governo che ben sta operando al fine di tutelare la salute dei cittadini e al contempo cercando di alleviare le difficoltà economiche e sociali che derivano da questa nuova situazione. Le nuove misure contenute nel Decreto del presidente del Consiglio dei ministri di ieri sera chiamano tutti a un gesto di responsabilità è di serietà. L'emergenza primaria del Paese è oggi quella di fermare la diffusione del Covid-19 e quindi il congresso comunale del partito di Latina è rinviato. Rivolgiamo l'invito a tutti i cittadini alla calma e ad osservare le poche, semplici ma fondamentali misure preventive diffuse dal governo al fine di limitare al massimo il contagio. Questa battaglia si vincerà, ma possiamo farlo più velocemente e con meno rischi per le persone fragili, se ognuno di noi fa la sua parte".

Le restrizioni imposte dal Governo Conte per contrastare il propagarsi del Coronavirus portano al rinvio a data da destinarsi del congresso comunale del Partito Democratico di Latina in programma il 6 e 7 marzo. La decisione è stata presa nelle scorse ore e comunicata attraverso un post sulla pagina Facebook del partito comunale.

