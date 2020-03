Le elezioni comunali di Terracina e Fondi slittano ad una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020. E' quanto emerge da una bozza di decreto legge a cui sta lavorando il Governo in queste ore. L'emergenza Coronavirus in Italia non permetterà di celebrare le elezioni amministrative nella primavera imminente e pertanto tutto viene rinviato all'autunno prossimo.

Secondo la bozza, le elezioni dei consigli comunali sono invece fissate "in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020". Termini piu' lunghi anche per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari: il termine entro quale e' indetto "e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso".