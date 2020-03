Arriva dal gruppo locale di Fratelli d'Italia, la richiesta al Comune di Sperlonga affinché in città venga attivato il servizio di consegna a domicilio per l'emergenza Coronavirus. "È noto che oggi più che mai occorre stare in casa - dichiara Sara Kelany portavoce comunale FdI di Sperlonga - tuttavia non tutti sono in grado di fare la spesa o di acquistare le medicine. Crediamo necessario che il Comune di Sperlonga si attivi quanto prima, o mettendo a disposizione risorse interne o creando una rete di esercizi disponibili alle consegne a domicilio. Dobbiamo essere vicini il più possibile ai nostri concittadini, in particolare agli anziani ed ai più fragili che sono maggiormente a rischio, soprattutto perché dai dati della asl emerge che in zona c'è un preoccupante focolaio che va assolutamente contenuto il più possibile. Chiediamo al sindaco di mostrare sensibilità su questo punto e di attivarsi prontamente. Restiamo a disposizione per ogni forma di collaborazione in cui il Comune vorrà coinvolgerci".