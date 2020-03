Prorogare il pagamento delle tasse comunali alle piccole imprese. Questo è quanto chiesto dal consigliere comunale e regionale del Pd, Enrico Forte, al Comune di Latina. "In questo momento di mobilitazione nazionale, gli enti locali rappresentano quella parte del nostro ordinamento in grado rispondere al meglio alle necessità di ogni cittadino. Chi governa il territorio ha oggi molte responsabilità, prima tra tutte quella di garantire la salute e rassicurare i cittadini. L'emergenza coronavirus sta creando difficoltà alle famiglie, alle piccole imprese, ai commercianti e gli artigiani costretti alla serrata vedendo così ridurre drasticamente le proprie entrate. L'amministrazione comunale di Latina, in questa fase, deve dare una prova di coraggio e venire incontro a quelle esigenze che saranno sempre più di natura economica qualora il fermo delle attività sarà più lungo del previsto. Per questo il Comune dovrebbe disporre, da subito, la proroga di tasse e imposte locali, così come le rette per scuole e asili, cercando di aiutare concretamente famiglie, commercianti e imprese".